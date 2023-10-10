علوم الأزهر تفوز بالمركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فاز المشروع المقدم من الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، بالمركز الأول في فئة المشروعات بعنوان: (الإنتاج الذاتي للغذاء باستخدام إكوابونيك ذكية صديقة للبيئة) والذي يقدم حلولًا عملية وواقعية لمشكلة الغذاء في مصر من خلال استزراع سمكي مستدام.

كما فاز أيضًا الدكتور عبدالعزيز أبو رية بالمركز الأول فى فئة المبادرات بعنوان: (ابتكار نوع جديد من أجهزة تخزين الطاقة) والذي يقدم حلولًا فاعلة لتدوير المخلفات البلاستيكية.

يأتي ذلك، تأكيدًا على تميز وريادة كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، وإسهامًا في جهود الدولة المصرية الرامية إلى إيجاد تنمية مستدامة للوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة، وإيمانًا ودعمًا من مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050م.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليتي الطب والتمريض والمدن الجامعية بدمياط



قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، يرافقه الأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بالجامعة، والأستاذ أحمد إسماعيل، مدير إدارة التغذية بالإدارة المركزية للمدن الجامعية، بجولة تفقدية لمحافظة دمياط شملت تفقد كليتي: الطب بنين وبنات جامعة الأزهر بدمياط، يرافقه الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط.

وتضمنت الجولة الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية داخل الكليات عقب الانتهاء من حفل الاستقبال للطلاب الجدد بكل كلية والترحيب بهم، وتابع أيضا انتظام العملية التعليمية داخل فصول كلية التمريض الجديدة التي بدات الدراسة بها هذا العام الدراسي الجديد (2024/ 2023م)، إضافة إلى ذلك قام نائب رئيس الجامعة بجولة تفقدية؛ للاطمئنان والوقوف على أعمال الصيانة بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات بدمياط؛ للوقوف على عمليات تسكين الطلاب القدامي والاستعداد لبدء تسكين الطلاب الجدد شهر نوفمبر القادم.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط وتفقد الأقسام المتخصصة، وتابع سير العمل بوحدة الجاما نايف، وأشاد فكري بما لمسه من مجهود كبير داخل قطاع الطب بدمياط.

ووجه فكري الشكر لإدارة كليات الطب جامعة الأزهر بدمياط ممثلة في: الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين، والدكتور محمد عبد العال، عميد طب بنات؛ لجهودهم المخلصة في سبيل أن تكون جامعة الأزهر منارة علمية يقصدها القاصي والداني.

جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي سلامة، وكيل كلية طب بنين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم الصياد، وكيل كلية طب بنات الأزهر بدمياط لشئون التعليم والطلاب.