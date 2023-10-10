يكثف المواطنين في الممكلة العربية السعودية، عن خطوات التسجيل في حساب المواطن بالسعودية، يأتي ذلك عقب إعلان برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين من البرنامج المكتملة طلباتهم، والذين يستحقون الدعم، حيث يتم صرف الدعم شاملًا الدعم الإضافي.

صرف حساب المواطن

ويتم صرف حساب المواطن، بالمملكة العربية السعودية، في اليوم العاشر من شهر الهجري، وفي حالة كان موعد الصرف يتوافق مع الأجازة الرسمية فإنه سيتم تقديم موعد صرف حساب المواطن.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

يجب اختيار "إنشاء حساب جديد".

إدخال رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لها.

- إدخال البيانات التي تتطلب من المتقدم

- إضافة بيانات العمل وقيمة الراتب الشهري.

- يجب إدخال رقم الحساب البنكي.

- تحديد عدد أفراد الاسرة.

- أخيرًا الضغط على زر "التسجيل".

فئات مستفيدة من برنامج حساب المواطن

الأسر المنخفضة الدخل وتحتاج إلى الدعم المالي

العاطلين عن العمل

ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة

المتقاعدين يشمل البرنامج المتقاعدين الذين لديهم احتياجات مالية

الأرامل والأيتام الذين يعيشون في أوضاع مالية صعبة

الأفراد ذوي الدخل المحدود