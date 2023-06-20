عاجل
عاجل .. الوزراء يقر إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حساب المواطن.. موعد صرف دفعة شهر يوليو 2023

حساب المواطن السعودي
حساب المواطن السعودي

حساب المواطن.. يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى معرفة الموعد المحدد لصرف دفعة شهر يوليو 2023، حيث يعد حساب المواطن من البرامج المهمة التي تقدم الدعم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية للفئات الأشد احتياجًا.

txt

تفاصيل دفعة شهر مارس من حساب المواطن .. 3.7 مليار ريال لاكثر من 10 مليون مستفيد

txt

خطوات التحقق من نتائج الأهلية لبرنامج حساب المواطن

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

ويتم صرف الدعم وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، للدفعة 68 شهر يوليو في موعد محدد يوافق اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن من المنتظر أن يتم صرف تلك الدفعة في يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

- الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن 

- تسجيل البيانات للدخول على حسابك.

- يجب إدخال رمز التحقق المرئي.

- النقر على أيقونة الاستعلام برقم الهوية.

- يجب إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

 - أخيرًا تظهر لك بيانات المستفيد.

خطوات تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن

يجب على المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن اتباع الخطوات التالية، لتحديث البيانات.

الدخول إلى حساب المستفيد في البرنامج.

الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

النقر على الإفصاح عن الدخل.

تعديل الدخل.

الضغط على أيقونة حفظ.

خطوات الحصول على قرض دعم المواشي

يحظى الحصول على قرض دعم المواشي من صندوق التنمية الزراعي السعودي، على اهتمامًا بالغًا من قبل المواطنين السعوديين، حيث يبلغ الدعم 199 ريالًا سعوديًا على كل رأس ماشية لفترة سداد واسعة تمتد حتى أربع سنوات، لذلك نرصد خطوات الحصول على قرض دعم المواشي خلال التالي:

- ‏الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية الزراعية

- ‏اختيار الخدمات الإلكترونية.

- ‏الضغط على أيقونة طلب تمويل مربي الماشية.

- ‏إدخال البيانات والمستندات التي يطلبها الموقع.

- ‏ستصل لك رسالة على هاتفك تحمل رمز التحقق.

- ‏إدخال رمز التحقق الذي استلمته في الخانة المخصصة له.

- يجب تحديد الفرع الذي ترغب في التعامل معه.

- ‏ملء التفاصيل الخاصة بك في النموذج، والنقر على إرسال الطلب.

- ‏يتم مراجعة طلبك في أسرع وقت والتحقق منه.

مواد متعلقة

خطوات التسجيل في منصة حساب المواطن

حساب المواطن يكشف عن موعد إيداع دعم شهر يونيو

موعد نزول دعم حساب المواطن لشهر يونيو 2023 في السعودية

برنامج حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية للدورة 67 لشهر يونيو

حساب المواطن.. طريقة الاعتراض على الدفعات

الجريدة الورقية