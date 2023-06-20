حساب المواطن.. موعد صرف دفعة شهر يوليو 2023

حساب المواطن.. يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى معرفة الموعد المحدد لصرف دفعة شهر يوليو 2023، حيث يعد حساب المواطن من البرامج المهمة التي تقدم الدعم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية للفئات الأشد احتياجًا.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

ويتم صرف الدعم وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، للدفعة 68 شهر يوليو في موعد محدد يوافق اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن من المنتظر أن يتم صرف تلك الدفعة في يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

- الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن

- تسجيل البيانات للدخول على حسابك.

- يجب إدخال رمز التحقق المرئي.

- النقر على أيقونة الاستعلام برقم الهوية.

- يجب إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

- أخيرًا تظهر لك بيانات المستفيد.

خطوات تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن

يجب على المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن اتباع الخطوات التالية، لتحديث البيانات.

الدخول إلى حساب المستفيد في البرنامج.

الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

النقر على الإفصاح عن الدخل.

تعديل الدخل.

الضغط على أيقونة حفظ.

خطوات الحصول على قرض دعم المواشي

يحظى الحصول على قرض دعم المواشي من صندوق التنمية الزراعي السعودي، على اهتمامًا بالغًا من قبل المواطنين السعوديين، حيث يبلغ الدعم 199 ريالًا سعوديًا على كل رأس ماشية لفترة سداد واسعة تمتد حتى أربع سنوات، لذلك نرصد خطوات الحصول على قرض دعم المواشي خلال التالي:

- ‏الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية الزراعية

- ‏اختيار الخدمات الإلكترونية.

- ‏الضغط على أيقونة طلب تمويل مربي الماشية.

- ‏إدخال البيانات والمستندات التي يطلبها الموقع.

- ‏ستصل لك رسالة على هاتفك تحمل رمز التحقق.

- ‏إدخال رمز التحقق الذي استلمته في الخانة المخصصة له.

- يجب تحديد الفرع الذي ترغب في التعامل معه.

- ‏ملء التفاصيل الخاصة بك في النموذج، والنقر على إرسال الطلب.

- ‏يتم مراجعة طلبك في أسرع وقت والتحقق منه.