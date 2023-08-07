السعودية.. موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر أغسطس

السعودية.. موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر أغسطس2023.. موعد صرف دعم حساب المواطن، يكثف المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف دعم حساب المواطن، وهي الدفعة 69، لجميع أصحاب المعاشات.

صرف دعم حساب المواطن

وزارة المواد البشرية السعودية، تقوم بصرف دعم حساب المواطن لجميع المستحقين، لشهر أغسطس 1445 يوم الخميس القادم الموافق 10 من الشهر الميلادي الجاري، حيث يعتبر حساب المواطن واحدًا من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود.

حساب مواطن

ويتم إيداع المبالغ المالية المتسحقة للمتفيدين من حساب مواطن في 10 أغسطس 2023 ولا يتم تغييره إلا إذا كان عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم ترحيله لليوم التالي.

شروط حساب المواطن 1445

ألا يزيد الدخل الشهري للشخص عن 20 ألف ريال سعودي.

أن تكون الأسرة ضمن الفئات الأكثر احتياجًا ويستوجب الأمر دعم مادي إضافي.

أن تكون من مواطنين المملكة العربية السعودية سعودي الجنسية.

يمكن استخدام الحاسبة التقديرية، وذلك ليتم التعرف على مبلغ الاستحقاق.

ألا يكون الشخص مقيم في أحد دور الإيواء في المملكة العربية السعودية

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1445

يتم الدخول إلى برنامج حساب مواطن من هنا.

إدخال الاسم ورقم الهاتف، وجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفق شروط حساب المواطن.

كتابة رمز التحقق الذي يحصل عليه الشخص برسالة على هاتفه المحمول.

استكمال باقي التعليمات وإدخال البيانات الأخرى المطلوبة.

النقر على تسجيل الطلب، ليتم دراسته بمعرفة الجهات المستحقة.