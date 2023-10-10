ثقافة جنوب سيناء يواصل احتفالات الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد

يواصل فرع ثقافة جنوب سيناء الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشهد مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء فعاليات الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "تحيا مصر"، وفيلم وثائقي عن حرب أكتوبر، وثالث عن المشروعات التنموية على أرض المحروسة، إهداء من إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

تضمنت الفعاليات باقة من الأغاني الوطنية لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو هيثم بسيوني، بالإضافة لأغاني الفن الأصيل منها "بسم الله، ميدلي وطني، حب الوطن، يا حبيبتي يا مصر، صورة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

جاء ذلك بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وأحمد الحضرى نائب رئيس مدينة طور سيناء نائبا عن محافظ جنوب سيناء، العميد مصطفى عصام الدين المستشار العسكرى للمحافظة، أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، والعديد من أبناء طور سيناء.

وفي ختام البرنامج المقدم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح، باقة من التابلوهات الاستعراضية الفنية، المستوحاة من التراث البورسعيدي منها "يا طير يا رمادي، البحرية، بتغني لمين يا

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