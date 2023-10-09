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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بالإمارات استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر

منتخب مصر
منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

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بدأ مران منتخب مصر  بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية و تقسيمة في نهاية التدريب.

تواجد في مران منتخب مصر الكابتن عامر حسين عضو إتحاد الكرة و رئيس البعثة، والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأول.

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