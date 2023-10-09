منتخب مصر يسافر للإمارات اليوم لخوض مباراتي زامبيا والجزائر

يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للتوجه إلي مطار القاهرة اليوم الإثنين، وذلك للسفر إلي دولة الإمارات لخوض المعسكر الخارجي، والذي سيلتقي خلاله مع منتخبي زامبيا والجزائر وديًا.

ومن المنتظر أن ينطلق معسكر منتخب مصر بداية من اليوم الإثنين 9 أكتوبر، وينتهي يوم 17 من الشهر ذاته.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، الخميس الماضي قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حماده - حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي