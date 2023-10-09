نتنياهو: الضربات الحالية على قطاع غزة هي البداية فقط

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن الضربات الحالية على قطاع غزة هي البداية فقط، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وقال نتنياهو، إن عددًا من قوات المقاومة الفلسطينية ما زالوا داخل إسرائيل، مُضيفًا: سنُحول مواقع حماس إلى مناطق خراب.

وأكد نتنياهو أن هناك حاملة طائرات أمريكية موجودة بالمنطقة لدعمنا"، مُشيرًا إلى أن "أعداء إسرائيل يُدركون أهمية قدوم حاملة طائرات أمريكية.

نتنياهو يُؤكد: هذه الحرب فُرضت علينا وستُحدد مصير إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن هذه الحرب "فُرضت علينا وأنها حرب ستُحدد مصيرنا"، بحسب قوله، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وقال بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تعمل علي الانتقال لهجوم مُكثف ضد حماس لم يُسبق أن قمنا به سابقًا.

وأضاف نتنياهو: سنحسم المعركة مع حماس.. خطوتنا الأولى كانت السيطرة على غلاف غزة وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليًا وهي الهجوم المكثف على غزة.

نتنياهو يُهدد حزب الله

وتابع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: كثفنا وجودنا على الحدود الشمالية لمواجهة أي تدخل من حزب الله.

كما أكد نتنياهو، أنه غير صحيح أن مصر أبلغتنا مسبقا عن عملية حماس.

ولفت نتنياهو إلى أن الانقسام الداخلي في إسرائيل انتهى.

وواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: ما سنفعله بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة.