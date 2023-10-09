خلال مشاركته فى المعرض السياحى الدولى IFTM TOP RESA بفرنسا

عمرو القاضى يبحث مع مع منظمى الرحلات سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسى، شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى المعرض السياحى الدولى IFTM TOPRESA والتى تٌقام فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقام بافتتاح الجناح المصرى المشارك فى فعاليات المعرض السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بحضور ليديا على المستشارة بالسفارة المصرية فى فرنسا، والأستاذ رامى نظمى مدير المكتب المركزى لفرنسا ودول البنلوكس بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضى إلى أهمية المشاركة فى هذا المعرض حيث أنه يعد أهم معرض مهنى يُقام فى السوق الفرنسى ومن أهم المعارض السياحية فى أوروبا مما يعد فرصة جيدة للقاء المسئولين ومتخذى القرار ومنظمى الرحلات وممثلى ومسئولى شركات السياحة والطيران للترويج للمقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، مشيرًا إلى أهمية السوق الفرنسى الذى يعد من أهم الأسواق الرئيسية المستهدفة.

وعلى هامش مشاركته فى المعرض عقد الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى عددًا من اللقاءات المهنية مع منظمى الرحلات ومسئولى شركات السياحة العاملة بالسوق الفرنسى وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسى، كما تناولت استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسى إلى مصر، والحديث عن أبرز المستجدات والتطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية التى تقدمها الوزارة لشركاء المهنة لدفع الحركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى من مختلف دول العالم والتى من بينها برنامج تحفيز الطيران الذى أطلقته الوزارة فى مايو الماضى.

كما تم استعراض المقومات والأنماط والمنتجات السياحية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى والأماكن السياحية والأثرية التى يزخر بها والأنشطة السياحية التى يمكن ممارستها خلال زيارته مما يجعل تجربة السائح أكثر ثراء ومتعة.

جدير بالذكر أن الهيئة تشارك فى المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 124 م2، ويضم فندقين و9 شركات سياحة وشركتين طيران.