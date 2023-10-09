بيت ثقافة بلاط يقيم عرسا فنيا احتفالا بنصر أكتوبر والمولد النبوي

في إطار خطة الاحتفالات التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نظم فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد احتفالية فنية من ضمن انشطة بيت ثقافة بلاط بمركز شباب بلاط.

وقد تزامنت هذه الاحتفالية مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي. بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم ألقى عمار منصور، نائب ثاني مركز ومدينة بلاط، كلمة نيابة عن الدكتور ياسر محمود، رئيس المركز والمدينة. بعدها، قدمت فرقة كورال بيت ثقافة بلاط، بقيادة المايسترو خالد حماد، مجموعة من الأغاني الوطنية.

وعُقدت محاضرة ثقافية بعنوان "نصر أكتوبر ومعجزة العبور للمستقبل"، قدمها الدكتور بشندي شلبي. وتلا ذلك حوار مع أبطال حرب أكتوبر من مركز بلاط، حيث تمت مناقشة ذكرياتهم والمواقف الصعبة التي واجهوها خلال فترة الحرب.

قدمت أيضًا فرقة الخارجة للفنون الشعبية مجموعة متميزة من الرقصات والاستعراضات التي تحمل الطابع الواحاتي، مثل رقصة الخزام والمجرونة والبلح والتنورة. وقدمت فرقة التلقائيين بموط مجموعة من العروض الشعبية. وأُقيمت أمسية شعرية، حيث تم استماع إلى مجموعة من القصائد الشعرية عن انتصارات أكتوبر المجيدة، للشعراء صفوت مصطفى رضوان وسعاد فتحي إبراهيم وأيمن أنور محمد. وفي فقرة المواهب، قدمت فرقة الأطفال بمركز شباب مرزوق مجموعة من الأغاني والاستعراضات الوطنية. وعلى هامش الاحتفالية، تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسمات بالفوم عن حرب أكتوبر، نفذتها شيماء سيد محمد. حضر الاحتفالية عمار منصور، نائب ثاني مركز ومدينة بلاط، وماهر حسين، مساعد رئيس المركز، والمهندس منصور إبراهيم، مدير عام الري، ومحمد عبد الرازق طنطاوي، مدير الإدارة التعليمية.

بيت ثقافة بلاط يقيم عرس فني ثقافي احتفالا بنصر اكتوبر والمولد النبوي

بيت ثقافة بلاط يقيم عرس فني ثقافي احتفالا بنصر اكتوبر والمولد النبوي