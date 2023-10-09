ضبط عامل زور شهادة تخرج لاستخراج بطاقة رقم قومى

تمكن ضباط المباحث بقطاع الأحوال المدنية محافظة الدقهلية، من القاء القبض على عامل حال قيامه باستخراج بطاقة رقم قومي من فرع الأحوال المدنية بمنطقة سندوب بنطاق أول المنصورة وتقديم شهادة جامعية مزورة بكونه حاصلا على بكالوريوس علوم، وبمواجهته أقر بتحصله على الشهادة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط فرع البحث بقطاع الأحوال المدنية من ضبط "محمد.ش.ا.إ،42 عاما، عامل ألوميتال، ومقيم قرية شبراهور مركز السنبلاوين، وذلك حال قيامه باستخراج بطاقة رقم قومي من قطاع الأحوال المدنية بمنطقة "سندوب"، دائرة قسم شرطة أول المنصورة بمهنة "حاصل على بكالوريوس علوم بموجب صورة ضوئية، من استمارة مؤهل جامعي منسوب صدورها لكلية العلوم جامعة المنصورة "مزورة".

بمواجهة المتهم أقر واعترف بقيامه بتزوير الشهادة الجامعية لاستخراج بطاقة الرقم القومي وتحصلة على الاستمارة من شخص يدعي "محمود.ا.ع"، 34 عاما، عامل ومقيم قرية تاج العز مركز تمي الأمديد مقابل مبلغ مالي وقدره 1000 جنيه.

جرى تحرير المحضر رقم 9458 إدارى قسم أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.