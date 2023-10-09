رشقات صاروخية جديدة من غزة تضرب مُستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

أطلقت "المُقاومة الفلسطينية"، رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه مُستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الناطق باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، أن كل استهداف للشعب الفلسطيني دون سابق إنذار سنُقابله بإعدام رهينة من المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة ردًا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

عاجل| إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مُنذ قليل، بإطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

من ناحية أخرى، نفذ "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وأكد جيش الاحتلال أنه قصف ١٣٠ موقعًا في قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على منزل لعائلة العايدي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتُواصل طائرات الاحتلال شن سلسلة غارات على وسط مدينة غزة، لليوم الثاني على التوالي، ردًا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، التي انطلقت أمس الأول السبت.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إجمالي الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال، "٥٧٦ شهيدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة".