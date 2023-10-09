طلب غريب من عمر هريدي لـ نجم الزمالك "شاهد "

طلب عمرهريدي المرشح على رئاسة نادي الزمالك، من حسين السمري نجم نادي القلعة البيضاء بشأن دعمه لقائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك .

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كتب عمر هريدي المرشح الرئاسي على مقعد انتخابات الزمالك عبر حسابة الرسمي فيس بوك قائلا :" د. حسين السمرى المحترم نادى الزمالك، ارجو من حضرتك إلغاء الصداقة المشتركة بيننا، على الفيس بوك وحضرتك عارف ليه طبعاً".

كشف الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي عن استخراج تصريحات خاصة لوسائل الإعلام التي ستقوم بتغطية انتخابات النادي المقبلة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور عماد البناني أنه يتطلب من كل مؤسسة إعلامية ترغب في تغطية الانتخابات إرسال خطاب رسمي موجه لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بالأسماء التي سيتم تكليفها بتغطية الانتخابات لإدارة العلاقات العامة بالنادي في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، كي يتسنى للنادي استخراج التصريحات قبل الانتخابات.