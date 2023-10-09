شباب الوفود العربية يزورون الاهرامات.. وأعلام الدول ترسم الملحمة العربية

على هامش فعاليات " سفينة النيل للشباب العربى "

زار شباب الوفود العربية من 13 دولة ( الأردن - الإمارات - تونس - الجزائر - جيبوتي - السعودية - الصومال - سلطنة عمان - فلسطين - لبنان - ليبيا - مصر - اليمن) ، منطقة أهرامات الجيزة أبو الهول ، وذلك ضمن فعاليات مشروع " سفينة النيل للشباب العربى " والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، وممثلى الإتحاد العربى للتطوع .

وتضمنت فعاليات الزيارة زيارة منطقة الأهرامات ، وتعرف شباب الوفود العربية خلال الزيارة على تاريخ بناء الأهرامات ، ومشاهدة الهرم الاكبر خوفو والذى يبلغ ارتفاعه حوالي 146.5 مترًا، وقد أمر الملك خوفو ببنائه في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد ، ويتكوّن الهرم الأكبر من 2.3 مليون كتلة حجرية بوزن إجمالي يبلغ 5.75 مليون طن، بالإضافة الى ابن خوفو خفرع ، وحفيده منقرع .

وخلال الزيارة قاموا بالذهاب لمنطقة البانوراما ، وإلتقاط مجموعة من الصور التذكارية المتنوعة والتى تنم عن تلاحم عربى كبير ، وبدت أعلام الدول العربية المشاركة وكأنها ترفرف فى سماء مصر الحبيبة وترسم الملحمة العربية .

وعلى هامش الوزارة قام ممثلى وزارة الشباب والرياضة المصرية بالإعلان عن مسابقة فنية كبرى عن أفضل صورة معبره تم التقاطها ، وأفضل تعليق على الصورة ، وهذه المسابقة متاحة لكل المشاركين الاشتراك فيها .

جدير بالذكر أنه تم إطلاق فعاليات السفينة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وممثلى الاتحاد العربى للتطوع ، وممثل الامانة الفنية للمكتب التفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب ، ورؤساء وفود الدول المشاركة .

