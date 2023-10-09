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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مركز شباب تنيدة ببلاط ينظم ندوة صحية تحت عنوان الصحة الإنجابية

مركز شباب تنيدة ببلاط
مركز شباب تنيدة ببلاط ينظم ندوة صحية

نظم مركز شباب تنيدة ببلاط ندوة صحية تحت عنوان الصحة الإنجابية لنادي الفتاة والمرأة بمشاركة ٢٥ فتاة وفقًا لخطة النشاط في المركز.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن الصحة الإنجابية هي الوصول إلى حالة من السلامة البدنية والنفسية التامة، وتشمل الصحة الإنجابية والعادات الشخصية الصحية، بما في ذلك عملية الإنجاب والوظيفة الإنجابية وطرقها في جميع مراحل الحياة، وهي تعتبر جزءًا أساسيًا من الصحة العامة وتعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب.

وقد قدمت أماني سعد محمد الندوة، وشرحت بعض التعريفات التي تشجعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض الفم والأسنان، وكذلك توعية الحضور بأهمية التغذية السليمة.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

مركز شباب تنيدة ببلاط ينظم ندوة صحية تحت عنوان الصحة الإنجابية
مركز شباب تنيدة ببلاط ينظم ندوة صحية تحت عنوان الصحة الإنجابية
مركز شباب تنيدة ببلاط ينظم ندوة صحية تحت عنوان الصحة الإنجابية
مركز شباب تنيدة ببلاط ينظم ندوة صحية تحت عنوان الصحة الإنجابية
مركز شباب تنيدة ببلاط ينظم ندوة صحية تحت عنوان الصحة الإنجابية
مركز شباب تنيدة ببلاط ينظم ندوة صحية تحت عنوان الصحة الإنجابية
الجريدة الورقية