"احتياجات سوق العمل للشباب" ندوة بالوادي الجديد

نظمت ندوة ثقافية في مركز شباب بلاط في قطاع بلاط حول احتياجات سوق العمل للشباب والتحديات التي يواجهونها في المرحلة العمرية من ١٨ سنة فأكثر ضمن خطة النشاط الثقافي. قدم الدكتور بشندي شلبي محاضرة في الندوة بحضور ٢٠ مشاركًا.

أكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن تأهيل الشباب لسوق العمل هو أول خطوة في بناء شخصية الشاب العاملة المنتجة. يجب أن يكون الشاب مؤهلاً لشغل الوظائف التي تتطلب جهودًا ومهارات معينة، وكلما زاد تحمل الشاب للمسؤوليات زاد تأهيله للعمل.

عبّر مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد في كلمته عن أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل، وأن هذه الأشياء هي التي تعلمنا وتجعلنا أقوياء في مجتمع يحتاج إلى الكفاح والجهد. وأشار إلى أن سوق العمل يجعل الشباب أكثر تحمسًا وإقبالًا وثقة في التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم ندوة ثقافية

الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم ندوة ثقافية