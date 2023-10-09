رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بتكليف الدكتورة يارا إبراهيم عميدا للطفولة المبكرة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً بتكليف الدكتورة يارا إبراهيم محمد إبراهيم الأستاذة بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة؛ للقيام بأعمال عميد الكلية بالجامعة لمدة عام.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الدكتورة يارا إبراهيم، متمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد، موجهاً الشكر للدكتورة ريهام المليجي العميدة السابقة للكلية، على ما قدمته من جهد كبير في تطوير الكلية، متمنياً لها التوفيق في مسيرتها القادمة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ بضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل، والتعاون؛ ووفق خطة، ورؤية مستقبلية؛ تواكب متطلبات الجامعة، والعصر الحالي، ووضع الضوابط اللازمة؛ لسير العمل على الوجه الأكمل.

جدير بالذكر، أن الدكتورة يارا إبراهيم عملت مدرساً بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة في 2016م، وشغلت منصب رئيس قسم العلوم التربوية بالكلية خلال الفترة من 10 / 2016م، وحتى 6/ 2021م، ووكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث في الفترة من 1/ 2018م، وحتى الآن.