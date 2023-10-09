الوادي الجديد يقيم مباريات المجموعة الثالثة بملعب الراشدة بالداخلة

أقيمت مباريات المجموعة الثالثة للأسبوع الأول من الدور الثاني على ملعب الراشدة في قطاع شباب الداخلة بين فريقي مركز شباب القلمون ومركز شباب الهنداو.

بينما تمت إقامة المباراة الثانية على ملعب مركز شباب الداخلة بين فريقي مركز شباب الفتح ومركز شباب بدخلو. وتأتي المباراة الثالثة على ملعب مركز شباب الجديدة بين فريقي مركز شباب الجديدة ومركز شباب الراشدة.

أشار بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد إلى أن مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد تسعى لتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتنفيذ دوري مراكز الشباب، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية، بهدف توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وزيادة الأنشطة الرياضية داخل المراكز المنتشرة في المحافظة، وذلك لاكتشاف المواهب الرياضية والاستفادة منها من خلال التعاون مع الأجهزة الفنية.

وتأتي نتائج مباريات الأسبوع الأول للدور الثاني للمجموعة الثالثة في دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز" ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في محافظة الوادي الجديد، حيث فاز مركز شباب القلمون على مركز شباب الهنداو بنتيجة 3/4، وفاز مركز شباب الفتح على مركز شباب بدخلو بنتيجة 1/3، وخسر مركز شباب الجديدة أمام مركز شباب الراشدة بنتيجة 1/0.

ويجدر بالذكر أن المجموعة الثالثة للأسبوع الأول تتنافس بين مراكز شباب قطاع الداخلة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

رياضة الوادي الجديد تقيم مباريات المجموعة الثالثة الدور الثاني بملعب الراشدة بالداخلة

رياضة الوادي الجديد تقيم مباريات المجموعة الثالثة الدور الثاني بملعب الراشدة بالداخلة