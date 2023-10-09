الأوقاف: اعتماد 3 خطباء مكافأة جدد من خريجي المراكز الثقافية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ٣ خطباء مكافأة جدد من خريجي المراكز الثقافية، وهم:

انطلاق النسخة الثانية من مسابقة المتميزين بمراكز الثقافة الإسلامية





أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انطلاق النسخة الثانية للمسابقة للعام الدراسي الحالي ( 2023/ 2024م) للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية 6 نوفمبر القادم، من خلال ترشيح عمداء المراكز لعدد خمسة من أفضل الدارسين والدارسات بكل مركز لتمثيل مركزهم في المسابقة، وذلك حول الموضوعات التالية.

-فقه العبادات.

-تفسير جزء عمَّ، مع أساسيات علوم القرآن الكريم من كتاب: دراسات في علوم القرآن الكريم.

-الفهم المقاصدي للسنة النبوية من كتاب: الفهم المقاصدي للسنة النبوية، مع أساسيات علوم الحديث من كتاب: دراسات في علوم الحديث.

-أساسيات اللغة العربية من كتاب: أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين.

جوائز المسابقة

وزارة الأوقاف المصرية

وخصصت الأوقاف جائزة قدرها 50 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الأول، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألفان جنيه منها لمدير المعهد، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

كما خصصت جائزة قدرها 30 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الثاني، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألف جنيه منها لمدير المعهد، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

وتُمنَح جائزة قدرها 2000 جنيه لأفضل متسابق في كل منافسة بين مركزين.

وتسلم الترشيحات لمدير عام المراكز الثقافية في موعد أقصاه الاثنين 30 أكتوبر 2023م.