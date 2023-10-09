شهد مركز شباب أسمنت التابع لقطاع شباب الداخلة إقبالًا كبيرًا على عقد الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال والتصديق على الحساب الختامي للعام المالي 2023/2022 واعتماد موازنة خطة العام المالي 2024/2023. تمت إشراف الجمعية العمومية في مركز شباب أسمنت من قبل مدير إدارة شباب الداخلة وعضو قانوني وعضو في إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية بالإضافة إلى عضو في الهيئات بالإدارة.

يجدر بالذكر أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب أسمنت والذين سددوا الاشتراك بلغ 243 عضوًا، في حين حضر 151 عضوًا في مقر انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب أسمنت.

ومن المهم أن يعقد مركز شباب أسمنت الجمعية العمومية لاستكمال بند عدد 2 من الأعضاء الذين هم تحت السن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للوائح والقوانين المعتمدة في إجراءات الجمعية العمومية.

تأتي عقد الجمعية العمومية في مركز شباب أسمنت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

مركز شباب أسمنت بالوادي الجديد يصدق علي الحساب الختامي للعام المالي الماضي

مركز شباب أسمنت بالوادي الجديد يصدق علي الحساب الختامي للعام المالي الماضي

مركز شباب أسمنت بالوادي الجديد يصدق علي الحساب الختامي للعام المالي الماضي

مركز شباب أسمنت بالوادي الجديد يصدق علي الحساب الختامي للعام المالي الماضي