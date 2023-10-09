شباب الوادى الجديد تنطلق في فعاليات المدينة الشبابية بأبي قير

شاركت الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد في رحلات قطار الجنوب إلى مدينة الإسكندرية. يأتي هذا البرنامج في إطار الإدارة المركزية لتنمية النشء والرحلات والمعسكرات في وزارة الشباب والرياضة، وتنطلق الفعاليات في المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، بمشاركة 60 مشاركًا من طلائع الوادي الجديد.

بدأت الفعاليات ببرنامج مكثف من الأنشطة الفنية والثقافية، وألزمت وزارة الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالالتزام بضوابط استخدام حمامات السباحة في المدينة الشبابية وخلق جو من المرح لجميع الطلائع. يهدف البرنامج إلى تعريف الطلائع ببلادهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلوماتهم وزرع روح الانتماء لديهم وخلق البهجة والسعادة والمرح.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنطلق في فعاليات المدينة الشبابية بأبي قير

الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنطلق في فعاليات المدينة الشبابية بأبي قير