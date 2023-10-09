شباب الوادى الجديد ينظم دورة فى الإسعافات الأولية بالفرافرة

نظمت دورة في الإسعافات الأولية في مركز شباب الفرافرة وفقًا لخطة نشاط المركز، وحضرها جيهان محمد عبدالله، أخصائي تمريض في الإدارة الصحية بالفرافرة، ومحمد أنور سبع.

أوضحت جيهان محمد أن الإسعافات الأولية هي إجراءات لرعاية الحالات المصابة ولا يقتصر تنفيذها على فئة معينة من المجتمع.

وأشار بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إلى أن تصميم الدورة التدريبية للإسعافات الأولية يهدف إلى تمكين المشاركين من المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية وتعريفهم بآلية التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا عاجلًا وسريعًا حتى يصل الفريق الطبي، حيث إن التدريب على تقنيات الإسعافات الأولية لا يقتصر فقط على تقليل احتمالية حدوث مضاعفات، أو عجز دائم للمصاب.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد أن الهدف من التدريب هو التوعية واكتساب المشاركين للمهارات والأساليب الحديثة في السلامة العامة والقواعد العاملة للإسعافات الأولية، مما يتطلب التعامل الصحيح مع الحالات المصابة حتى لا تحدث مضاعفات قبل نقلها إلى المستشفى، وتضمنت الدورة شرحًا تفصيليًا عن الإسعافات الأولية في حالات النزيف والاختناق وكذلك كيفية إسعاف المصاب بفقدان الوعي والكسور بأنواعها.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

شباب الوادى الجديد ينظم دورة فى الاسعافات الاوليه بمركز شباب الفرافرة

شباب الوادى الجديد ينظم دورة فى الاسعافات الاوليه بمركز شباب الفرافرة