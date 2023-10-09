ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتصدر وبرشلونة ثالثًا

يواصل ريال مدريد تصدره لجدول مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024، بعد انتهاء الجولة التاسعة من المسابقة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث بالترتيب.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا عريضًا على أوساسونا برباعية نظيفة، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

فيما تعادل برشلونة بهدفين لمثلهما أمام غرناطة، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة.

ترتيب الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يأتي جيرونا في الوصافة بـ 22 نقطة، وبرشلونة ثالث الترتيب بـ 21 نقطة، فيما أتلتيكو مدريد رابعًا بـ 19 نقطة.