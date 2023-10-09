فقرات بدنية لسلة الأهلي استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري

استأنف لاعبو رجال سلة الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين، بصالة الألعاب الرياضية في مقر الإقامة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في ثمن نهائي البطولة العربية، التي تستضيفها قطر في الفترة من ١-١٢ أكتوبر الجاري.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية خفيفة في «الجيم» تحت إشراف مخطط الأحمال.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى «رجال سلة الأهلي» إلى تحقيق الفوز وحسم التأهل للدور نصف النهائي.

وتضم البعثة كلا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعداوي.

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