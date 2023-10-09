الدكتور عمر محافظ عميدًا لكلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عمر محمود محمد محافظ، الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية، وكيل كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بأسيوط للدراسات العليا والبحوث؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

الأربعاء.. تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر



أعلنت جامعة الأزهر الشريف، عن تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بتقدير مقبول والمنقولات بمواد جميع الفرق ومختلف الكليات والمتقدمين (سكن اقتصادي)، على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى (فرق نهائية/ سنوات النقل) جميع الكليات ولم تظهر أسماؤهم من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية، وينطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية وفي حدود الأماكن المتاحة.

وقال أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، إن على الطالبات مراجعة رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية؛ لمعرفة نتيجة القبول، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 11 أكتوبر الجاري، من خلال اللينك الآتي:

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبناء على توجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، باستيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعي؛ تيسيرًا عليهن ورفعًا للمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى أسرة كلية الصيدلة وإلى الطلاب الجدد، مشيرًا إلى أنه من حسن الطالع أن نستقبل العام الدراسي الجديد بالتوازي مع مناسبتين عزيزتين على نفوسنا جميعا؛ *الأولى* ذكرى المولد النبوي الشريف، *والثانية* الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة حرب العزة والكرامة للعرب والمسلمين جميعًا.

وحث رئيس الجامعة الطلاب المستجدين بكلية الصيدلة على طلب العلم، لافتًا إلى أن كلية الصيدلة تعد من قلعة من قلاع العلم في جامعة الأزهر، لا سيما أن أبناءها نماذج متميزة ومضيئة في جميع المجالات العلمية على مستوى العالم، مشيدا بكلية الصيدلة وبأبنائها الذين يرفعون راية جامعة الأزهر في مختلف التصنيفات العالمية بداية من تصنيف شنغهاي، ومرورًا بتصنيف التايمز العالمي الذي تصدرت فيه جامعة الأزهر المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، وختامًا بستانفورد، والذي ضم قامات علمية في كليات جامعة الأزهر ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم في مختلف المجالات العلمية.