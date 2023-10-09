الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يوضح إصابة ثنائي الفريق كوندي ويامال

كوندي
كوندي

كشف برشلونة الإسباني في بيان رسمي عن حجم إصابتي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، جول كوندي ولامين يامال، خلال مواجهة غرناطة بالدوري الإسباني.

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وكان برشلونة قد تعادل مع غرناطة بنتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وقام الثنائي يامال وكوندي بإجراء فحوصات طبية عقب خروجهما من مباراة غرناطة تحت إشراف الجهاز الطبي للبارسا.

وتبين من خلال نتائج الفحوصات الطبية أن كوندي يعاني من التواء في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.

بينما جاءت نتيجة إصابة يامال بإنه يعاني من العضلة الحرقفية في الساق اليسرى، لكن لن تؤثر على انضمامه لمعسكر إسبانيا، بالإضافة إلى أنه سيقوم بإجراء فحوصات طبية إضافية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب بلاده.

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