عصام شكري يكشف للمرة الأولى السر وراء اختفائه المفاجئ طوال 14 عامًا

اختفى الفنان عصام شكري عن الساحة الفنية منذ تقديم آخر أعماله الفنية مسلسل "النهر والتماسيح" الذي عُرض عام 2009، دون الكشف عن أسباب، أو حتى إعلانه اعتزال التمثيل، فلا يزال هناك بعض مشاهير الوسط الفني الذين يقررون الاختفاء عن الساحة الفنية بشكل مفاجئ لسنوات طويلة دون إعطاء مبررات، أو إعلان اعتزالهم بشكل رسمي.

عصام شكري يكشف سبب اختفائه عن الوسط الفني 14 عامًا:

خرج عصام شكري عن صمته بعد غياب دام 14 عامًا، موضحًا سر اختفائه، ليصرح بأنه ابتعد عن مجال الفن والتمثيل بسبب ضعف الأدوار الفنية التي كانت تُعرض عليه، والتي لا تتناسب مع مستوى الأعمال التي اعتاد أن يقدمها واعتاد الجمهور على رؤيته من خلالها، مشيرًا إلى أن قوالب الدراما المصرية اختلفت كثيرًا بعد الثورة، وبالتالي ظهرت وجوه جديدة استحوذت على الأعمال الدرامية في ثوبها الجديد.

عصام شكري

عصام شكري: الدراما المصرية في الوقت الحالي دون المستوى

وأكد عصام شكري أنه على الرغم من زيادة الأعمال الدرامية والفنية مؤخرًا، إلا أننا نفتقد روح العمل والتعاون التي كانت توجد بيننا ونتحلى بها منذ سنوات، لافتًا أنه كان بالفعل يُعرض عليه أعمال فنية لكن بشكل قليل جدًا، وعلى الرغم من ذلك كان يرفضها لأنها دون المستوى مُشددًا على احترامه الشديد لكل الفنانين والعاملين في مجال الوسط الفني.

عصام شكري

عصام شكري عن علاقته بالراحل نور الشريف: أستاذي وتنبأ لي بالنجومية والشهرة

على صعيد آخر، كان الفنان عصام شكري، قد كشف في وقت سابق أنه كانت تجمعه علاقة طيبة بالنجم الراحل نور الشريف، إذ كان يعتبره أستاذه ومثل أعلى يُحتذى به، فكانت بدايته الفنية من خلال دوره في مسرحية "لعبة السلطان" عام ١٩٨٦ مع الراحل نور الشريف، وحينها تنبأ له بالنجومية والشهرة، لافتًا أنه قابله للمرة الأخيرة قبل وفاته، في مسرح الهناجر أثناء حضور أحد العروض المسرحية.

نور الشريف وعصام شكري

من هو عصام شكري؟

عصام شكري، ممثل مصري من مواليد 1 أبريل 1967، قدم العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل الليل وآخره عام 2003، ومسلسل أولاد الأكابر عام 2003، ومسلسل هيمة - أيام الضحك والدموع عام 2008.