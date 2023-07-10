سالم الدوسري يجري تدريبات بدنية خاصة في معسكر النمسا

يجري سالم الدوسري لاعب وسط نادي الهلال السعودي، تدريبات بدنية خاصة في معسكر النمسا.

ووضع الجهاز الطبي لفريق الهلال برنامج تأهيلي لسالم الدوسري بهدف تقوية عضلات جسده.

ويواصل رباعي الهلال السعودي برنامج تأهيلي وهم محمد جحفلي المصاب بالعضلة الضامة، إلى جانب سلمان الفرح، ومتعب المفرج، وسعود عبد الحميد.

وينتظر رباعي الهلال الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض الهلال مباراة ودية أمام لاندسكرون النمساوي، تمارين الإطالة صباحًا في المسبح برفقة المُعد البدني، فيما نفذ البقية تدريبات اعتيادية في صالة الإعداد البدني، ويواصل الفريق تدريباته، اليوم، على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

يستهل الهلال السعودي أولى لقاءاته فى معسكره التحضيري فى النمسا مع فريق جوريكا البلغارى، استعدادا للموسم الجديد.

ويتقابل الزعيم فى ثان مواجهاته مع فريق ولفسبرجر النمساوى، فيما يختتم معسكره بمباراة دينامو كييف الأوكراني.

وقرر مسؤولو الهلال السعودي اقامة معسكر الفريق الاول لكرة القدم بدولة النمسا حتى 20 يوليو الجاري استعدادا لخوض منافسات موسم دوري روشن السعودي بنسخته الجديدة.

وشارك البرتغالي روبن نيفيز الصفقة الأهم بالنسبة للزعيم والتى تعقد عليها جماهير الهلال السعودي أمالا كبيرة للموسم الجديد.