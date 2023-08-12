تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي إمام الحرم المكي.. لم يُكمل الصلاة

وعكة صحية مفاجئة ألمت الشيخ د. ماهر المعيقلى، إمام الحرم المكى، حالت دون إكماله الصلاة بضيوف الرحمن، وحالة من القلق بدت على محبي المعيقلى في السعودية وباقي الدول العربية، جعلتهم يتساءلون عن تطورات حالته الصحية.

ماهر المعيقلى عجزعن قراءة الفاتحة:

شعر الشيخ ماهر المعيقلى بوعكة صحية فى نهاية خطبة الجمعة التى ألقاها، أمس الجمعة، إلا أنه تماسك وأكمل الخطبة، ولكن غلبه الألم عندما تقدم للإمامة وبدأ فى الصلاة، إذ عجزعن قراءة الفاتحة، وتأخر ليتقدم بدلًا منه الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إمامًا ليتم الصلاة.

الشيخ ماهر المعيقلى إمام الحرم المكى

أسباب تعرض المعيقلي للإغماء:

كتب الدكتور جمال شعبان، استشارى كهرباء القلب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أسباب تعرض الإصابة بالإغماء.

وذكر شعبان أسباب تعرض الشيخ المعيقلي للإغماء أثناء صلاة الجمعة، وعلق قائلًا: "إغماء إمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة، شفاه الله وعافاه.. إيه الأسباب والاحتمالات؟

وقال: "الإجهاد الحراري.. تراجع مؤقت في الدورة الدموية للمخ.. اختلال في كهرباء القلب.. اختلال في الدورة التاجية للقلب.. ازدياد نشاط العصب الحائر".

وأوضح: "المطلوب بعد الإنعاش والإفاقة وقياس الضغط والنبض والتنفس ونسبة الأكسجين وعمل رسم قلب وموجات صوتية على القلب وقياس أنزيمات القلب والسكر العشوائي والتراكمي والكولسترول واليوريك آسيد ووظائف الكُلى.. هولتر واختبار المنضدة المائلة مقطعية ورنين على المخ والقلب.. يمكن نحتاج قسطرة للشرايين التاجية وكهرباء القلب.. سلامتك يا مولانا".

شاهد.. الشيخ ماهر المعيقلي خطيب المسجد الحرام لم يستطع إكمال صلاة الجمعة والشيخ عبدالرحمن السديس يؤم المصلين ويستكمل الصلاة#السعودية pic.twitter.com/8skUdofLQT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 11, 2023

تطورات الحالة الصحية لماهر المعيقلي:

كشفت وكالة شئون الأئمة والمؤذنين بالسعودية، أن الشيخ ماهر المعيقلي أصبح في صحة جيدة وفي أتم صحة وعافية، ليطمئن الجميع على صحة الشيخ المعيقلي.

وذكرت رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الشيخ ماهر المعيقلي تعرض لإعياء وإرهاق في آخر خطبة الجمعة وأول الصلاة، ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة.

وأكدت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن د. ماهر المعيقلي، يتمتع بحالة صحية ممتازة وجيدة بعدما تم زيارتها له في منزله.

وظهر الشيخ المعيقلي في أحدث الصور التي نشرتها الوكالة، حيث كان يستقبل الزوار الذين قدموا للإطمئنان على صحته وعافيته.