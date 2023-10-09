الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طوفان الأقصى.. 10 صور تكشف فضيحة انكسار الجيش الإسرائيلي أمام الشعب الفلسطيني

أسرى طوفان الأقصى
أسرى طوفان الأقصى

اندلعت عملية "طوفان الأقصى" صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، وهي تعد أكبر عملية للمقاومة الفلسطينية ضد المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في منطقة ما يسمى بغلاف غزة.

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طوفان الأقصى يتصدر المشهد في مصر ومواقع التواصل الاجتماعي "ما حدث معجزة"

وقدمت عملية "طوفان الأقصى" ضربة تاريخية لبنية النظام الاستخباراتي والعسكري والسياسي الإسرائيلي، وأذهل الفلسطينيون العالم بقدرتهم على التخطيط والتنفيذ بسرية قد تكون في يوم ما درسا في الحرب وأساليب استعادة الحقوق المسلوبة.

وترصد لكم "بوابة الوفد" 10 صور تكشف فضيحة انكسار الجيش الإسرائيلي أمام الشعب الفلسطيني

 

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