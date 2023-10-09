طوفان الأقصى.. 10 صور تكشف فضيحة انكسار الجيش الإسرائيلي أمام الشعب الفلسطيني

اندلعت عملية "طوفان الأقصى" صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، وهي تعد أكبر عملية للمقاومة الفلسطينية ضد المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في منطقة ما يسمى بغلاف غزة.

وقدمت عملية "طوفان الأقصى" ضربة تاريخية لبنية النظام الاستخباراتي والعسكري والسياسي الإسرائيلي، وأذهل الفلسطينيون العالم بقدرتهم على التخطيط والتنفيذ بسرية قد تكون في يوم ما درسا في الحرب وأساليب استعادة الحقوق المسلوبة.

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