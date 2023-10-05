وزير التربية والتعليم يوقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الناجحين

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى".

جاء ذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وزير التربية والتعليم يسعى لسد عجز المعلمين

ولفت وزير التربية والتعليم إلى الترخيص بالعمل بالحصة لسد العجز، بالإضافة إلى تأدية خريجات كليات التربية الخدمة العامة فى المدارس.

ونوه وزير التربية والتعليم بضخ 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة لاستكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للسماح بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وسيتم إجراء المسابقات بشكل مستمر.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تدريب مليون و193 ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد قبل التحاقهم بالوزارة.

وقال وزير التربية والتعليم إن المعلمين يمثلون عنصرا مهما فى العملية التعليمية، ولا بد من تنمية مهاراته لأنه هو الذى يقوم بنقل المناهج للطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه أصبح هناك آلية جيدة لانتقاء المعلمين من خلال اختيار الأكفاء والأجود فى ظل نظام التعليم الجديد الذي يقوم فيه المعلم بدور المرشد والموجه لمصدر للمعلومات.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إجراء اختبارات مميكنة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليس بها تدخل للعنصر البشرى تماما.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه بعد اجتياز المعلمين لهذه الاختبارات قامت الوزارة بتدريبهم، وتوجيههم لجهة مختصة لقياس مدى اجتيازهم لهذا التدريب.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه المسابقة تمت على مستوى واحتياجات كل مديرية تعليمية لسد العجز.