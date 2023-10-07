تسليم العمل للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسليم العمل للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية الأسبوع الجاري.

ووقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الخميس الماضي، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى استعدادًا لتسليم الوظائف.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مسابقة 30 ألف معلم تمت على مستوى واحتياجات كل مديرية تعليمية لسد العجز في المدارس، موضحًا أنه تم إجراء اختبارات مميكنة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليس بها تدخل للعنصر البشرى تماما.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه بعد اجتياز المعلمين لهذه الاختبارات قامت الوزارة بتدريبهم، وتوجيههم لجهة مختصة لقياس مدى اجتيازهم لهذا التدريب.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الذين لم يجتازوا الاختبارات في مسابقة 30 ألف معلم مساعد سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

ونوه وزير التربية والتعليم بوجود آلية جيدة لانتقاء المعلمين من خلال اختيار الأكفاء والأجود فى ظل نظام التعليم الجديد الذي يقوم فيه المعلم بدور المرشد والموجه لمصدر للمعلومات.

إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام الثانية 2023 باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإلكترونية.

وبدأت اختبارات مسابقة 30 ألف معلم باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعقبها إجراء تدريبات اللياقة البدنية والذهنية وانتهاء بالاختبارات المقررة من قبل جهة معنية، في إطار الآليات التي تم تحديدها لانتقاء المعلمين الجدد.

واستقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتفقد سير امتحانات المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم مساعد للعام الثاني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد وهي المهنة السامية التي تسهم في تشكيل وعي وفكر ثروتنا من الموارد البشرية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة 30 ألف معلم العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.