تحرص الأمهات على تحضير أشهى الوصفات الغنية بالفيتامينات والمعادن لأفراد أسرتها بطريقة تتناسب مع الميزانية المخصصة لها طوال الشهر.

وتحتل الأجنحة مكانة خاصة وسط الأطباق الرئيسية لمذاقها الشهي وثمنها الزهيد مما يدفع الامهات الى تحضيرها بأكثر من طريقة لاسعاد اسرتها ولتوفير ميزانية المنزل.

طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالبصل بخطوات سهلة

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالبصل بخطوات سهلة.

- جوانح الدجاج : 12 قطعة

- زيت الذرة : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم)

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- الشطة : ملعقة صغيرة (صلصة)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة ناعم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : نصف كوب

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة / للتزيين)

طريقة التحضير

تخلصي من الجزء المدبب في الجناح باستخدام مقص المطبخ، ثم اقطعي كل جناج من منطقة المفصل إلى جزئين لتحصلي على 24 قطعة.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل وقلبي المكونات قليلاً، ثم أضيفي أجنحة الدجاج وقلبي حتى تتحمر.

أضيفي الخل، وصلصة الشطة، والطماطم، والملح، والفلفل الأسود والماء.

خففي النار، وغطي المقلاة، واتركي الخليط لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج الأجنحة تماماً.

اسكبي أجنحة الدجاج بالبصل في طبق التقديم، وزينيها بالكزبرة المفرومة، وقدميها ساخنة.