مع بدء موسم حصاد الأرز بالبحيرة تشكيل لجان مرورية لمنع الحرق

أشار علي دومة - رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة أنه تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي بنطاق المحافظة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية قش الأرز - حطب الذرة وغيرها.

كما يقوم جهاز شئون البيئة من خلال الميكنة الزراعية بتوفير الآلات الزراعية اللازمة لكبس وتشوين ونقل المخلفات الزراعية، حيث يأتي ذلك مع بدء موسم حصاد الأرز بنطاق المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز وظهور السحابة السوداء التي تؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفى سياق متصل تقوم مديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها بنطاق المحافظة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية كعلف للماشية وسماد خالٍ من الأمراض وبذور الحشائش، والتأكيد على خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تنتشر لجان فحص عوادم السيارات على الطرق بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور البحيرة وشرطة المسطحات والبيئة.

هذا وناشدت محافظة البحيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعى وعن طريق المرشدين الزراعيين المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية بكافة أنواعها قش أرز - حطب ذرة وذلك لخطورة الحرق المكشوف لما لها من أضرار صحية وبيئية واقتصادية خطيرة، ولتفادى تعرضهم لعقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقًا للمادة 20 من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح من 50 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه والسجن لمدة عام، أو إحدى العقوبتين.

ومن المعروف أنه يتم رصد أي مخالفات من خلال القمر الصناعي الذي يعطي موقع نقاط الحرق بدقة عالية.