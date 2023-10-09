موعد استئناف تدريبات الأهلي الجماعية بعد الراحة السلبية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصارًا عريضًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يحصل الأهلي وفقًا لتعليمات السويسري مارسيل كولر المدير الفني على راحة سلبية من المران 5 أيام.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل ، استعدادًا لملاقاة سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

تطعيم لاعبي الأهلي ..

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وقام الجهاز الطبي بمنح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.