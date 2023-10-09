مهرجان الموسيقى العربية 2023| خالد داغر: الدورة الـ 32 مهداه إلى روح سيد درويش

صرح د. خالد داغر بإهداء الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية إلى روح الفنان الكبير وصوت الشعب الخالد سيد درويش، بالتزامن مع الاحتفال بمئويته، وذلك أثناء فعاليات المؤتمر الصحفي للمهرجان بحضور مديره المايسترو هاني ووسائل الصحافة والإعلام المحلية والعربية.

تقام فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية