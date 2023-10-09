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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدير مستشفى الشفاء بغزة: المستشفيات غير قادرة على استقبال المصابين (فيديو)

المجمع الطبي بغزة
المجمع الطبي بغزة

أكد الدكتور محمد أبوسليمة، مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، أن المستشفيات في القطاع مكتظة بالمصابين وتعاني من صعوبة في التعامل مع المزيد من الإصابات الناجمة عن هجمات طائرات الاحتلال الإسرائيلي. 

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أوضح خلال هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال تعرقل عمل الفرق الطبية، مضيفًا أن المستشفيات في غزة بحاجة إلى تجهيزات طبية ضرورية.

وأضاف أن كل دقيقة وثانية يرتفع أعداد الشهداء والجرحى، وهناك نحو 493 شهيدا وأكثر من 2400 مصاب، وهي أعداد كبيرة للغاية وتزداد في كل لحظة.

وأكد أن المستشفيات أصبحت غير قادرة على استقبال الكثير من الجرحى، وذلك بسبب الضغط الكبير على المستشفيات منذ أمس الأول، ويتوالى المصابون والجرحى في ظل وضع صحي صعب يعيشه قطاع غزة، ومنذ 17 عاما والحصار مفروض على القطاع، وهناك نقص في الأدوات الطبية وأجهزة الطوارئ.

وضع صحي صعب في قطاع غزة

يعيش قطاع غزة وضعًا صحيًا صعبًا بسبب الحصار الذي فرض عليه منذ 17 عامًا، وهناك نقص في الأدوات الطبية وأجهزة الطوارئ. يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الثالث على التوالي، ويؤدي إلى مزيد من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم والمؤسسات العامة والخاصة. 

تنفذ قوات الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى والأسرى. 

وجرى تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في السادسة والنصف صباحًا، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وشهدت إطلاق خمسة آلاف صاروخ في الدقائق الأولى، بالإضافة إلى تسلل المئات من أفراد الحركة إلى المستوطنات وتنفيذ حرب شوارع ضد جنود الاحتلال.

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