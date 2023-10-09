لافروف يطالب بوقف إراقة الدماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإيجاد حل سلمي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة الوقف العاجل لإراقة الدماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والبدء بالبحث عن حل سلمي.

وقال لافروف كلة المدنيين وإيلاء اهتمام خاص للأسباب، التي لم تُحل المشكلة الفلسطينية على أساسها منذ عقود.

تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وأضاف: “بالرغم من وجود قرارات مباشرة وواضحة لا لبس فيها من مجلس الأمن الدولي واتفاقي أوسلو ومدريد ومبادرة السلام العربية، لم تُحل مشكلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وكان لافروف قد أجرى محادثات صباح اليوم مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على خلفية تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.