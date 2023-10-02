لافروف يُعلّق مُجددًا حول العلاقات بين روسيا وأرمينيا

ذكر وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، أن التصريحات الصادرة من يريفان بشأن إمكانية الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي خيار سيادي، لكن موسكو تأمل ألا تؤدي إلى تدمير العلاقات، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وأوضح لافروف: "إذا كان بعض قادة أرمينيا، كما أعلنوا، سيتطلعون إلى زملائهم لتعزيز أمنهم، بعد أن خاب أملهم في روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فهذا خيارهم السيادي، خيار القيادة الأرمينية.. لكنني ما زلت آمل ألا تتمكن أي إدارة مؤقتة من تدمير تلك العلاقات القائمة منذ قرون بين الشعب الروسي والشعب الأرمني".

وصرح أمين مجلس الأمن الأرمني، أرمين غريغوريان، في وقت سابق، بأن عضوية البلاد في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تخلق "مشاكل معينة" لها، لكنها لا تحد من التعاون مع الدول الأخرى.

الهياكل والمنظمات الأمنية

كما أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عن اعتقاده بأن الهياكل والمنظمات الأمنية التي تنتمي إليها بلاده حاليا "غير فعالة".

هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن رسالة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حول الاستقلال بتاريخ 24 سبتمبر تتضمن تهجمات غير مقبولة على روسيا وتلقى رفضا من جانب موسكو.

وشدد البيان على أن سلطات يريفان ترتكب خطأ فادحا، بمحاولتها عمدا تدمير العلاقات مع روسيا القائمة على مدى قرون، وجعل البلاد رهينة للألاعيب الجيوسياسية للغرب.

كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يمارسان الضغط على قيادة أرمينيا لدفعها كي تغادر منظمة معاهدة الأمن الجماعي.