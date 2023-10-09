عاجل
رئيس الوفد يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بتزكية 27 نائبًا ويحصل على رمز النخلة
الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة تقدم روشتة للوقاية من خطورة حشرة بق الفراش

بق الفراش
بق الفراش

بالتزامن مع انتشار حشرات بق الفراش في فرنسا وخصوصًا العاصمة باريس، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية على طرق موجة انتشار حشرة البق. 

txt

بق الفراش يُثير الرعب في فرنسا ويقتحم المدارس.. "إجراءات عاجلة"

txt

بق الفراش يغزو الأماكن العامة في باريس وتُثير الذعر

ونشرت الوزارة في بيان له أنها تتابع تقارير واردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في أوروبا، كاشفة عن إجراءات وقائية للمسافرين قبل وبعد السفر.

 

وجاء فى البيان، أن بق الفراش "حشرة صغيرة بلا أجنحة، تختبئ بين شقوق وطيات المراتب وفي أشياء أخرى مثل هياكل الأسرّة وحشوات الوسائد".

 

وأشارت إلى أن دم بق الفراش قد يظهر على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفي مناطق أخرى من هذه النوعية.

 

تستعرض الوفد فى السطور التالية معلومات عن حشرة بق الفراش ،وكيفية مواجتها: 

 

ما حشرة بق الفراش :

بق الفراش حشرات صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للحمرة تمتص الدم وتزول لدغاتها دون علاج في غضون أسبوع أو أسبوعين. 

ومن المعروف عن بق الفراش أنه لا ينشر أي مرض، ولكن يمكن أن يسبب تفاعلًا تحسسيًا أو تفاعلًا جلديًّا شديدًا لدى بعض الأشخاص.

يشبه حجم بق الفراش بذرة التفاح تقريبًا، ويتخفى في شقوق وفتحات المراتب والأسرّة وألواحها الأمامية لها وإطاراتها والأشياء الأخرى المحيطة بها ويخرج ليلًا ليتغذى على دماء الإنسان (المضيف المفضل لبق الفراش). 

يزداد خطر الإصابة بلدغات بق الفراش إذا كنت تقضي وقتًا في الأماكن التي يتردد عليها الضيوف للنوم ليلًا، مثل الفنادق أو المستشفيات أو الملاجئ أو أماكن الإيواء.

 

أعراض لدغات بق الفراش

  • ظهور بقع ملتهبة، غالبًا ما تكون بها نقطة أدكن في الوسط
  • مثيرة للحكة
  • مرتبة بشكل خط حاد أو تجمع
  • تظهر على الوجه والرقبة والذراعين واليدين
  • لا يظهر على بعض الأشخاص أي رد فعل تحسسي للدغات بق الفراش، فيما يواجه البعض الآخر رد فعل تحسسيًا قد يشمل الحكة الشديدة أو ظهور بثور أو طفح جلدي.

 

مواجهة بق الفراش

وأعلنت وزارة الصحة حزمة إجراءات ونصائح لمواجهة انتشار بق الفراش، شملت التالي:

  • اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول (الجوية، البحرية، البرية)
  • التوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل وكيفية اكتشافه ومكافحته في المنزل.
  • اتخاذ إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري.

 

كما أعلنت عن إجراءات وقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراش:

قبل السفر:

  • استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات ألوان فاتحة يسهل غسلها.
  • الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية.

أثناء الإقامة:

  • معاينة الغرف والتأكد من عدم وجود حشرات أو أي آثار لها.
  • معاينة الفراش والستائر والموكيت.
  • تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم.
  • ترك الأمتعة مغلقة داخل الحقائب إن أمكن ووضعها بعيدًا عن السرير.

 

مواد متعلقة

الصحة العالمية: مصر أول بلد يبلغ المستوى الذهبي بالقضاء على فيروس C

أحمد السبكي يشارك فى فعالية "الصحة قول وعمل walk the talk"

بق الفراش يُثير الرعب في فرنسا ويقتحم المدارس.. "إجراءات عاجلة"

بق الفراش يغزو الأماكن العامة في باريس وتُثير الذعر

تحذير عاجل من انتشار حشرة بق الفراش.. فيديو

بق الفراش يغزو فرنسا قبل دورة الألعاب الأولمبية
الجريدة الورقية