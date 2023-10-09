الصحة تقدم روشتة للوقاية من خطورة حشرة بق الفراش

بالتزامن مع انتشار حشرات بق الفراش في فرنسا وخصوصًا العاصمة باريس، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية على طرق موجة انتشار حشرة البق.

ونشرت الوزارة في بيان له أنها تتابع تقارير واردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في أوروبا، كاشفة عن إجراءات وقائية للمسافرين قبل وبعد السفر.

وجاء فى البيان، أن بق الفراش "حشرة صغيرة بلا أجنحة، تختبئ بين شقوق وطيات المراتب وفي أشياء أخرى مثل هياكل الأسرّة وحشوات الوسائد".

وأشارت إلى أن دم بق الفراش قد يظهر على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفي مناطق أخرى من هذه النوعية.

تستعرض الوفد فى السطور التالية معلومات عن حشرة بق الفراش ،وكيفية مواجتها:

ما حشرة بق الفراش :

بق الفراش حشرات صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للحمرة تمتص الدم وتزول لدغاتها دون علاج في غضون أسبوع أو أسبوعين.

ومن المعروف عن بق الفراش أنه لا ينشر أي مرض، ولكن يمكن أن يسبب تفاعلًا تحسسيًا أو تفاعلًا جلديًّا شديدًا لدى بعض الأشخاص.

يشبه حجم بق الفراش بذرة التفاح تقريبًا، ويتخفى في شقوق وفتحات المراتب والأسرّة وألواحها الأمامية لها وإطاراتها والأشياء الأخرى المحيطة بها ويخرج ليلًا ليتغذى على دماء الإنسان (المضيف المفضل لبق الفراش).

يزداد خطر الإصابة بلدغات بق الفراش إذا كنت تقضي وقتًا في الأماكن التي يتردد عليها الضيوف للنوم ليلًا، مثل الفنادق أو المستشفيات أو الملاجئ أو أماكن الإيواء.

أعراض لدغات بق الفراش

ظهور بقع ملتهبة، غالبًا ما تكون بها نقطة أدكن في الوسط

مثيرة للحكة

مرتبة بشكل خط حاد أو تجمع

تظهر على الوجه والرقبة والذراعين واليدين

لا يظهر على بعض الأشخاص أي رد فعل تحسسي للدغات بق الفراش، فيما يواجه البعض الآخر رد فعل تحسسيًا قد يشمل الحكة الشديدة أو ظهور بثور أو طفح جلدي.

مواجهة بق الفراش

وأعلنت وزارة الصحة حزمة إجراءات ونصائح لمواجهة انتشار بق الفراش، شملت التالي:

اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول (الجوية، البحرية، البرية)

التوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل وكيفية اكتشافه ومكافحته في المنزل.

اتخاذ إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري.

كما أعلنت عن إجراءات وقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراش:

قبل السفر:

استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات ألوان فاتحة يسهل غسلها.

الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية.

أثناء الإقامة: