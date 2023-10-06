بق الفراش يغزو الأماكن العامة في باريس وتُثير الذعر

تشهد شوارع باريس حالة من الفزع جراء انتشار حشرة بق الفراش بصورة كبيرة في الأماكن العامة، حيث تم رصد الحشرات الماصة للدماء فى مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق فى العاصمة الفرنسية.



زاد بق الفراش خلال الأسابيع الماضية في الانتشار في باريس وفرنسا بصفة عامة، إلا أن هذه الأزمة كانت آخذة في التصاعد خلال السنوات الأخيرة التي شهدت ارتفاع في حجم هذا النوع من الحشرات.

وأثارت أزمة انتشار بق الفراش جدلًا واسعًا ومخاوف في فرنسا، حيث تداول العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا وتجارب حول أزمة البق التي عانوها بفرنسا مؤخرًا، وعليه فينتشر الاشمئزاز في جميع أنحاء البلاد حيث ينشر المسافرون مقاطع فيديو تظهر على ما يبدو حشرات في وسائل النقل العام في باريس.

خلاف سياسي بسبب بق الفراش

واحتدم النقاش السياسى بعد دعوة بلدية باريس الحكومة لوضع خطة لمكافحة انتشار هذه الحشرات فى رسالة وجهتها إلى رئيسة الوزراء الفرنسية.

وقال مجلس مدينة باريس إنه يجب معالجة غزو الحشرات الماصة للدماء قبل الألعاب الأولمبية العام المقبل، واستدعى وزير النقل مشغلي القطارات والحافلات لمنع تكاثر الحشرات على المقاعد.



تعليقات عنصرية حول انتشار بق الفراش

أثارت تصريحات الصحفي الفرنسي باسكال برود حول انتشار حشرة "بق الفراش" وربطها باللاجئين غير النظاميين بفرنسا، موجة استنكار كبيرة. وأعلن عدد من النواب رفع شكوى ضد الصحفي ووصفوا تلك التعليقات بـ"العنصرية".

وربط الصحفي الفرنسي خلال لقاء تلفزيوني، بين انتشار الحشرة ونظافة اللاجئين غير النظاميين بفرنسا، الأمر الذي جر عليه انتقادات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

حشرة بق الفراش

تعد حشرة "البق" آفة منزلية مزعجة من الحشرات الصغيرة الطفيلية، ويمكن أن تشكل مخاطر صحية محتملة على جميع أفراد الأسرة لأنها من الحشرات الطفيلية التي تتغذى على الدم مستخدمة ما يشبه الأنبوب لاختراق الجلد، وعادة ما تكون أكثر نشاطًا أثناء نوم الإنسان ليلًا أو في الصباح الباكر، وتكون قرصات البق في أي مكان في الجسم، ولكنها غالبًا ما تكون في المناطق المكشوفة مثل اليدين، والوجه، والرقبة، والأكتاف، والأذرع، والأرجل.

بق الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و 7 ملم، تمتص دم الإنسان، وتسبب له حكة شديدة يمكن أن تتفاقم إلى تهيج جلدي لدى بعض الأشخاص.

وتتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثر والانتشار على الدم فقط، ويجب أن تتناول "وجبات دم منتظمة" للبقاء على قيد الحياة ومن أجل مواصلة نموها.

والدم البشري ليس الهدف الوحيد لهذه الحشرات، بل تهاجم أيضا أنواع مختلفة من الحيوانات، بما في ذلك الدواجن والطيور الأخرى.

وتعتبر الوكالة الأميركية حماية البيئة (EPA)، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ووزارة الزراعة الأميركية، بق الفراش "آفة صحية عامة".

ومع ذلك، وعلى عكس معظم الآفات العامة الأخرى من المعروف أن بق الفراش لا ينقل الأمراض أو ينشرها، غير أنه يمكن أن يسبب حكة وحساسية جلدية شديدة لدى البعض، وفقا لوكالة حماية البيئة، كما يمكن أن يكون مصدر إزعاج يسبب في كثير من الأحيان ضائقة نفسية ومشاكل في النوم والقلق والاكتئاب.

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