بق الفراش يُثير الرعب في فرنسا ويقتحم المدارس.. "إجراءات عاجلة"

قررت السُلطات الفرنسية، إغلاق خمس مدارس لمواجهة تفشي بق الفراش الخطير، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت "وسائل إعلام فرنسية"، أن إغلاق المدارس يهدف إلى مواجهة "بق الفراش"، الذي انتشر على نطاق واسع، وتقع المدارس في جنوب وجنوب شرق وشرق فرنسا.

وقالت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية أن "بق الفراش" قد تم اكتشافه في عدة مؤسسات تعليمية أخرى، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم إغلاقها بشكل كامل.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المشكلة تفاقمت بعد أن رفعت السلطات القيود المُتعلقة بفيروس كورونا، والآن يُمكن ملاحظة الحشرات في وسائل النقل والمستشفيات.

الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات عالية السرعة

واجتاح "البق" أماكن كثيرة في دولة "فرنسا"، وخاصة العاصمة "باريس"، وتم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات عالية السرعة وفي مطار "شارل ديغول"، ونشر مسافرون غاضبون بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت "الحكومة الفرنسية"، أنها أطلقت جهودًا منسقة لمُكافحة بق الفراش، وتسود "الشارع الفرنسي" حالة عارمة من الغضب والجدل عقب انتشار حشرة "البق" في المرافق العامة والمطاعم ودور السينما، وغيرها من المرافق في العاصمة باريس.

وفي السياق، صرح وزير النقل الفرنسي كليمان بون على منصة إكس: "سأجمع الجهات المشغّلة لوسائل النقل.. للبحث في الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم".

وكانت بلدية باريس طلبت من الحكومة وضع "خطة عمل" لمكافحة "بقّ الفراش"، مُعربة عن قلقها لعودة هذا النوع من الطفيليات "بكثافة".

ورأى النائب الأول لرئيس البلدية إيمانويل غريغوار بأن "على الدولة أن تعقد اجتماعا عاجلا لجميع المعنيين من أجل تنفيذ خطة عمل تتناسب مع حجم هذه الآفة فيما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية".

وأُفيد في الأسابيع الأخيرة عن رصد حشرات"بقّ الفراش" في دور السينما والقطارات الفائقة السرعة ومترو باريس وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي. لكن لم تُثبت صحة كل هذه الحالات، وتم الإبلاغ عن "الاشتباه بوجود بقّ الفراش في مقصورة القيادة" في أحد قطارات الأنفاق، حسب هيئة النقل في باريس، لكن تبين بعد فحصه بأكمله أن النتيجة "سلبية"، وفق ما أكدت المؤسسة الجمعة.

وأشارت هيئة النقل بالعاصمة الفرنسية أيضا إلى أن كل تجهيزاتها "تخضع لتنظيف شامل ودائم، ولم تُسجّل في الأيام الأخيرة أية حالة مؤكدة لوجود بقّ الفراش" في مركباتها، سواء في المترو أو محطة القطارات السريعة أو الترامواي أو الحافلات.

كذلك أفادت مجموعة "إس إن سي إف" للسكك الحديد بأن "لا تأكيد لأي حالة وجود بقّ الفَراش في الأيام الأخيرة في القطارات الفائقة السرعة" التابعة لها.