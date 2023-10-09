نائب رئيس جامعة كفرالشيخ : تنفيذ دورات علمية متخصصة داخل الكليات لتأهيل القيادات الشابة لدمجهم في برامج التوعية

أكدت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر ، الاثنين ، أن الجامعة تنفذ العديد من برامج التوعية للشباب منها تنظيم سلسلة ندوات تثقيفية وتوعية تغطي جميع كليات الجامعة تستهدف الطلاب داخل الحرم الجامعي للتوعية بخطر وأضرار تعاطي المواد المخدرة المؤثرة على الصحة النفسية ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات.

وأوضحت الدكتور شاكر أن برامج التوعية تنفذ برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة و بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومتابعة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، والدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، وفريق الإدارة العامة لمشروعات البيئة في الجامعة بإشراف المحاسب نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، و إشراف ميداني محمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات ، ورحاب لطفي جوهر مدير إدارة تخطيط البرامج وتنمية البيئة .

وأشارت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى تنفيذ عدد من الدورات العلمية المتخصصة داخل الكليات لتأهيل القيادات الشابة بها لدمجهم في برامج التوعية داخل الجامعة وبناء كوادر شابة داخل للوصول الى عمل توعوى مستمر داخل الجامعة وخارجها، لتقديم الدعم إلى الشباب .

كما أكدت شاكر أهمية دور الشباب في تنفيذ الأنشطة والبرامج المتنوعة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال حلول و أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ،لافتة إلى أنه تم تدريب الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعي و إعداد برامج توعية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات .

فريق الإدارة العامة لمشروعات البيئة في الجامعة