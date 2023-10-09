أزهر الشرقية تبدأ تفعيل مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للموسم الثاني

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهري، إن منطقة الشرقية الأزهرية بدأت تفعيل أنشطة وفعاليات المشروع التربوي (أنا الراقي بأخلاقي) للموسم الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية لكافة المراحل الدراسية، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة التي تشمل الإذاعة الأزهرية و مسابقات القصة القصيرة والخطابة والرسم، وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تعزز القيمة المستهدفة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار وكيل الأزهر الشريف بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشئ، وتعزيز الانتماء الوطني وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الانحرافات السلوكية.

وأوضح منسق المنطقة أن أنشطة وفعاليات المبادرة هذا العام تستهدف جميع التلاميذ والطلاب بجميع الصفوف الدراسية، طبقًا للجدول الوارد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية يتم تفعيل سلوك النظافة لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بكافة الإدارات التعليمية، كما يتم تفعيل قيمة التواضع لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.