النيل للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة المنتخب الوطني للإمارات

سيرت النيل للطيران اليوم الاثنين ٩ أكتوبر رحلة خاصة رقم Np271 طرازA320-200 إلى مطار العين الدولي بالامارات العربيه المتحدة لنقل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لملاقاة منتخبي زامبيا والجزائر في الوديتين المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الحالي باستاد هزاع بن زايد بالعين.

المنتخب الوطني لكرة القدم

وقد أقلعت الطائرة في التاسعة من صباح اليوم التى تم وضع شعار اتحاد الكرة وشعار المتحدة للتسويق الرياضي على جميع مقاعدها من صالة ٤ للرحلات الخاصة بمطار القاهرة الدولي.

وقد استقبل فريق عمل "النيل للطيران" بعثة المنتخب لإنهاء إجراءات سفر ووصول البعثة.