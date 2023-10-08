النيل للطيران الناقل الرسمي لمنتخب مصر في مباراتي زامبيا والجزائر بالإمارات

في اطار حرصها علي دعم المنتخبات الوطنية وقعت شركة النيل للطيران عقد رعاية كناقل رسمي لمنتخب مصر القومي الأول لكرة القدم في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين المقرر اقامتهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الحالي بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع عن النيل للطيران محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران وعن شركه المتحده للتسويق الرياضي صاحبة حق الامتياز لتسويق المنتخبات المصرية لكرة القدم محمد يحيي رئيس مجلس الشركة.

واتفق الطرفان على أن تقوم النيل للطيران بتوفير كافة سبل الراحة للبعثة بدء من إنهاء اجراءات السفر بمطار القاهرة الدولي وتقديم الوجبات المتفق عليها أثناء الرحلة مع مسئولي المنتخب وكذلك الاستقبال بمطار العين الدولي وسرعة إنهاء اجراءات الوصول.

والجدير بالذكر بان النيل للطيران كانت الناقل الرسمي لمنتخب مصر القومي أثناء تصفيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا ٢٠١٨ والتي صعد فيها المنتخب للمونديال.

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