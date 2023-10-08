"النيل للطيران" الناقل الرسمي لمنتخب مصر لكرة القدم في مباراتي زامبيا والجزائر

في اطار حرصها علي دعم المنتخبات الوطنيه وقعت شركه النيل للطيران عقد رعايه كناقل رسمي لمنتخب مصر القومي الاول لكره القدم في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين المقرر اقامتهما يومي ١٢ و١٦ اكتوبر الحالي بمدينه العين بدوله الامارات العربيه المتحده.

وقع عن النيل للطيران محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران وعن شركه المتحده للتسويق الرياضي صاحبه حق الامتياز لتسويق المنتخبات المصريه لكره القدم محمد يحيي رئيس مجلس الشركه واتفق الطرفان علي ان تقوم النيل للطيران بتوفير كافه سبل الراحه للبعثة بدء من انهاء اجراءات السفر بمطار القاهره الدولي وتقديم الوجبات المتفق عليها اثناء الرحله مع مسئولي المنتخب وكذلك الاستقبال بمطار العين الدولي وسرعه إنهاء اجراءات الوصول

والجدير بالذكر بان النيل للطيران كانت الناقل الرسمي لمنتخب مصر القومي اثناء تصفيات كاس العالم لكره القدم بروسيا-٢٠١٨ والتي صعد فيها المنتخب للمونديال