شبانة: مصيلحي يطلب ٣ مليون دولار للتنازل عن مابولولو

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وضع مبلغ ٣ مليون دولار لبيع اللاعب الأنجولي.

وأضاف شبانة ان مصيلحي رئيس زعيم الثغر يعمل الان بالفعل على تسويق اللاعب بهذا الرقم لرؤيته بان مستواه الحالي يؤهله للحصول على المبلغ المطلوب.

يذكر ان مابولولو يأتي في المركز الأول كهدافا للدوري الممتاز برصيد ٤ أهداف حتى الان.

ويتصدر النجم الأنجولي جوب مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري قائمة هدافي الدوري المصري بعد تسجيله ثنائبة في شباك الجونة بالمباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأخيرة على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب هدافو الدوري بعد ثنائبة مابولولو:

1 – جوب مابولولو .. 4 (الاتحاد)

3 – بيرسي تاو .. 4 (الأهلي)

3 – أحمد بلحاج .. 3 (الجونة)

4 – حسام أشرف .. 2 (بلدية المحلة)

5 – فادي فريد .. 2 (سموحة)

6 – عبد الرحمن سمانة .. 2 (بلدية المحلة)

7 – مصطفى زيكو .. 2 (زد إف سي )