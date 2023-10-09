وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن هجوم جديد على سديروت

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تسلل جديد من الفصائل الفلسطينية إلى مستوطنة سديروت، وأنباء عن حادث احتجاز رهائن، وذلك في إطار عملية طوفان الأقصى.

وكانت قد أمرت بلدية "سديروت" الواقعة فى جنوب إسرائيل، اليوم الاثنين، الإسرائيليين بالبقاء فى منازلهم وغلقها وسط مخاوف من تسلل عناصر من المقاومة الفلسطينية إلى المدينة.

وذكرت البلدية، في رسالة إلى السكان أوردتها القناة الـ 12 الإسرائيلية، "عليكم أن تبقوا في منازلكم وتغلقوا الأبواب والنوافذ فورًا، ولا تفتحوا لشخص غريب".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه القوات إلى مطاردة عناصر المقاومة الفلسطينية من الأراضي الإسرائيلية بعد تسللهم من قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، في إطار عملية "طوفان الأقصى" .

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.