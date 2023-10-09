الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال ينفذ غارات عنيفة بكل مناطق غزة (فيديو)

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وقعت فجر، اليوم الاثنين، أسفرت عن تدمير العديد من المنازل، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة تستهدف جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة يتعرض بأكمله للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا وجود صعوبات واضحة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة.

وأشار إلى أن أعداد فرق الدفاع المدني غير كافية لإنقاذ الضحايا الذين سقطوا نتيجة للغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ السبت الماضي.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وقد أسفر عن مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى المؤسسات العامة والخاصة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن تنفيذ عملية "السيوف الحديدية" ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى والأسرى.

واستهدفت عملية "طوفان الأقصى" مواقعًا ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وشهدت إطلاق خمسة آلاف صاروخ في الدقائق الأولى من بدء العملية على أهداف إسرائيلية في القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي. كما نفذت مئات العناصر من حركة حماس هجمات في مستوطنات غلاف غزة وشنوا حرب شوارع ضد جنود الاحتلال.